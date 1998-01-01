Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного

Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России со «спекулятивного» уровня «Ba1» до «инвестиционного» «Baa3», сообщает ТАСС. Прогноз для РФ изменен с «положительного» на «стабильный». Таким образом, Россия вернула себе «инвестиционный» рейтинг у трех главных мировых агентств — Moody’s, Fitch Ratings и Standard & Poor’s.

Иначе говоря, теперь три главных мировых оценщика рекомендуют инвестировать в экономику России. Такого мнения придерживается министр финансов России, Антон Силуанов.

— Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну, — сообщил министр.

Кроме того, Силуанов отметил, что повышение рейтинга демонстрирует устойчивость российской экономики к внешним шокам. Также он заверил, что правительство будет дальше работать на улучшение рейтинга.

Министр экономического развития Максим Орешкин, в свою очередь, предположил, что успехи России стали слишком очевидны и у агентства просто не осталось контраргументов.

— Они долго держались. Но, видимо, все, даже самые фантастические аргументы у них иссякли, — заявил Орешкин в интервью ТАСС.

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