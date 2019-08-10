«Ходит тяжело»: Состояние здоровья Горбачева оценили как очень плохое

Журналист Алексей Венедиктов в эфире передачи на украинском телеканале «НАШ» рассказал о здоровье Михаила Горбачева. По его словам, экс-президент СССР последнее время практически живет в больнице. Он неважно себя чувствует, что, по мнению журналиста, можно объяснить преклонным возрастом бывшего советского лидера.

« С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице» , — отметил Венедиктов.

Он также добавил, что иногда встречается с Горбачевым в ресторане, где, следуя указаниям медиков, они пьют пиво, сообщает News.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Горбачев был госпитализирован из-за обострения хронических заболеваний.