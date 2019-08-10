  1. Пятый канал
  4. Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

, 12:15 Фото 11

Представители фэшн-директора ЦУМа опубликовали заявление на странице женщины в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @verberalla

Представители Аллы Вербер назвали причину смерти бизнесвумен. Байер и легендарный фэшн-директор ЦУМа ушла из жизни в 61 год во вторник, 6 августа. На официальной странице бизнес-леди в Instagram появилось официальное заявление о ее кончине.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — сообщается в соцсети.

Instagram @verberalla

Представители Вербер добавили, что церемония прощания со знаменитостью пройдет 14 августа в канадском городе Торонто, а также поблагодарили всех неравнодушных, кто принес соболезнования в связи с трагедией.

Алла Вебер принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди России. Она занимала должность вице-президента ювелирной фирмы Mercury, работала байером и фэшн-директором ЦУМа, а также участвовала в формировании новых коллекций престижных российских магазинов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентин Юдашкин ужаснулся скоропостижной смерти Вербер.

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +14°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 10 августа: Скорпионы, не обожгитесь!

Последние новости

12:15
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
11:59
«Богиня!»: Промокшая Анна Плетнева устроила тест для поклонников
11:47
Зеленский получил «жесткий урок» от Путина и Меркель — украинские СМИ
11:29
«Само совершенство!»: Дарья Мороз ждет наступления лета у бассейна
11:15
В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за согласованной акции
10:59
Парализованная фрийсталистка Комиссарова родила второго ребенка

Сейчас читают

Какие фамилии самые популярные и самые редкие в России — видео
«Гармоничная пара»: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном
«Помешан на деньгах»: Суханкина ответила на обвинение в 12-миллионном долге

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги