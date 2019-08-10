Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Представители Аллы Вербер назвали причину смерти бизнесвумен. Байер и легендарный фэшн-директор ЦУМа ушла из жизни в 61 год во вторник, 6 августа. На официальной странице бизнес-леди в Instagram появилось официальное заявление о ее кончине.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — сообщается в соцсети.

Instagram @verberalla

Представители Вербер добавили, что церемония прощания со знаменитостью пройдет 14 августа в канадском городе Торонто, а также поблагодарили всех неравнодушных, кто принес соболезнования в связи с трагедией.

Алла Вебер принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди России. Она занимала должность вице-президента ювелирной фирмы Mercury, работала байером и фэшн-директором ЦУМа, а также участвовала в формировании новых коллекций престижных российских магазинов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентин Юдашкин ужаснулся скоропостижной смерти Вербер.