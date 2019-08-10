В Тюмени мужчина во время задержания начал стрелять в сотрудников Росгвардии

Подозреваемый при задержании открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени. Об этом в субботу, 10 августа, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«В Тюмени, двигаясь по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области на улице Интернациональной заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — приводит его слова ТАСС.

Пресс-служба Росгвардии

Пресс-служба Росгвардии По предварительной информации, жизни пострадавшего правоохранителя ничего не угрожает. Злоумышленник был обезврежен.

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