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  4. В Тюмени мужчина во время задержания начал стрелять в сотрудников Росгвардии

В Тюмени мужчина во время задержания начал стрелять в сотрудников Росгвардии

, 12:31 66

В результате инцидента один представитель Нацгвардии получил ранение.

Фото : РИА Новости / Алексей Сухоруков

Подозреваемый при задержании открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени. Об этом в субботу, 10 августа, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«В Тюмени, двигаясь по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области на улице Интернациональной заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — приводит его слова ТАСС.

Пресс-служба Росгвардии
Пресс-служба Росгвардии
По предварительной информации, жизни пострадавшего правоохранителя ничего не угрожает. Злоумышленник был обезврежен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кровавом инциденте в другом северном регионе России. Житель Якутии расстрелял прибывших на вызов полицейских и покончил с собой.

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