Житель Якутии расстрелял прибывших на вызов полицейских и покончил с собой

, 19:51 Фото 162

Мужчина был пьян и избивал жену.

Фото : Пятый канал

В якутском Среднеколымске мужчина убил одного полицейского и ранил другого из огнестрельного оружия, и после покончил с собой. Как стало известно 5-tv.ru, в одной из квартир в ходе семейной ссоры 50-летний Александр Г., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал избивать супругу, после чего женщина обратилась в полицию.

По прибывшей на вызов машине правоохранителей мужчина со второго этажа дома начал стрельбу из нарезного ружья, марка которого пока не установлена. В результате один полицейский был убит, другой ранен.

Драма закончилась тем, что стрелок вышел на улицу, подошел к их машине и покончил с собой.

Пятый канал

По словам соседей, у мужчины часто случались срывы, он злоупотреблял алкоголем, ругался с людьми.

В Среднеколымске проживают менее 3,5 тысяч человек.

Ранее у астраханца, стрелявшего в полицейских, нашли домашнюю нарколабораторию.

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