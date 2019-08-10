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  4. Медведев рассказал о желании украинцев восстановить отношения с РФ

Медведев рассказал о желании украинцев восстановить отношения с РФ

, 17:40 44

Глава российского кабмина отметил популярность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» среди украинцев по итогам выборов в Верховную раду 21 июля.

Фото : ТАСС/ZEUS

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев отметил успешное выступление на выборах партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.

По словам председателя российского правительства, такой результат свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных отношений с Россией.

«Убежден, что это отвечает коренным интересам наших стран», — цитирует ТАСС премьер-министра РФ.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место после партии «Слуга народа» действующего главы государства Владимира Зеленского. По результатам ЦИК Незалежной, также в Раду вошли партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», а также «Голос» Святослава Вакарчука.

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