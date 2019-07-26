ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду — видео

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Партия президента Незалежной «Слуга народа» набрала 43,16% голосов.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости

Тема:
Украинский кризис 82

Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу, 26 июля, обнародовала окончательные результаты выборов в Верховную раду после подсчета 100% протоколов.

Согласно данным, партия президента Незалежной Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов, сообщает RT. Национальные СМИ отмечают, что фракция украинского лидера одержала победу в большинстве регионов страны за исключением Донецкой, Луганской и Львовской областей.

В Верховную раду, преодолев пятипроцентный барьер, также проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 13,05% голосов, партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8,18%, бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,10% и музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 5,82%.

Внеочередные выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Официальные результаты голосования должны быть обнародованы до 5 августа включительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами». По мнению экс-секретаря СНБО Украины, значительная часть граждан готова обменять свободу и ответственность на «сытое и уютное рабство».

Тема:
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