Агент Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актера

Бывший российский актер Анатолий Пашинин, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских националистов, продолжает сниматься в кино. Так менеджер артиста Анна Павлова прокомментировала информацию о том, что он влачит на Украине жалкое существование и хотел бы вернуться в Россию.

« Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на «Беларусьфильме », — сказала представитель актера.

Ранее ФАН сообщал, что из-за отсутствия работы по специальности 40-летний Пашинин ищет любую возможность заработка.

Российскому кинозрителю он известен по фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего», а также по ролям в сериалах.

После отъезда из РФ в 2017 году актер «перевоплотился» в участника батальона Украинской добровольческой армии, которая входит в экстремистскую организацию «Правый сектор»*.

Ранее Пашинина в сети высмеяли за слезы посреди улицы.

* — запрещена в РФ.