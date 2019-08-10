Агент Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актера

Бывший российский актер Анатолий Пашинин, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских националистов, продолжает сниматься в кино. Так менеджер артиста Анна Павлова прокомментировала информацию о том, что он влачит на Украине жалкое существование и хотел бы вернуться в Россию.
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Ранее ФАН сообщал, что из-за отсутствия работы по специальности 40-летний Пашинин ищет любую возможность заработка.
Российскому кинозрителю он известен по фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего», а также по ролям в сериалах.
После отъезда из РФ в 2017 году актер «перевоплотился» в участника батальона Украинской добровольческой армии, которая входит в экстремистскую организацию «Правый сектор»*.
Ранее Пашинина в сети высмеяли за слезы посреди улицы.
* — запрещена в РФ.