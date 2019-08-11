  1. Пятый канал
  4. Аспирант из Петербурга стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam

Аспирант из Петербурга стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam

, 7:08 Фото 55

Геннадий Короткевич побил собственный рекорд, одержав шестой раз подряд победу на турнире.

Фото : Twitter @alexflex777

Аспирант петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Геннадий Короткевич стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam, сообщает пресс-служба вуза.

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Уроженец Белоруссии побил собственный рекорд, одержав в шестой раз подряд победу на турнире по программированию в Сан-Франциско.

«Таких успехов не добивался ни один программист планеты: другим участникам удавалось победить максимум дважды», — отмечается в сообщении.

По итогам соревнований Геннадий Короткевич набрал 143 балла, опередив Макото Соэджима из Японии и студента из MIT Эндрю Хе.

Турнир Code Jam проводится компанией Google с 2003 года и является одним из самых престижных и массовых чемпионатов мира по программированию. Ежегодно в соревнованиях участвуют более 50 тысяч человек, а в финал проходят только 25.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы победители олимпиады «Я — профессионал».

Читайте также

+12° Днём +22°
Ночью +10°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Последние новости

7:53
«Парад вранья»: Почему Дарья Пынзарь не ходит на светские вечеринки — видео
7:38
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
7:25
«Красавица и умница»: Жасмин призналась в любви Одри Хепберн
7:08
Аспирант из Петербурга стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam
6:45
Оболенцева и Гигинеишвили делятся кадрами из свадебного путешествия — видео
6:28
«Плакали, а сейчас веселятся»: Лайма Вайкуле зажгла с артистами группы Kazka

Сейчас читают

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!
Какой праздник отмечают 11 августа и что нельзя делать в этот день
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги