Аспирант из Петербурга стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam

Аспирант петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Геннадий Короткевич стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam, сообщает пресс-служба вуза.

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Уроженец Белоруссии побил собственный рекорд, одержав в шестой раз подряд победу на турнире по программированию в Сан-Франциско.

«Таких успехов не добивался ни один программист планеты: другим участникам удавалось победить максимум дважды», — отмечается в сообщении.

По итогам соревнований Геннадий Короткевич набрал 143 балла, опередив Макото Соэджима из Японии и студента из MIT Эндрю Хе.

Турнир Code Jam проводится компанией Google с 2003 года и является одним из самых престижных и массовых чемпионатов мира по программированию. Ежегодно в соревнованиях участвуют более 50 тысяч человек, а в финал проходят только 25.

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