«Страдала, что не родила детей»: Рубальская поделилась переживаниями

Российская поэтесса и автор песен Лариса Рубальская поделилась своими переживаниями. Знаменитость жалеет, что за свою жизнь так и не смогла испытать радость материнства. Однако после рождения внуков брата Валеры у женщины получилось заполнить внутреннюю пустоту.

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К восьмилетнему Артему и четырехлетней Маргарите Рубальская относится, как к родным, а они, в свою очередь, называют ее бабушкой.

«Очень страдала, что не родила детей и в моей жизни такой пробел. А потом появились Темка и Маргаритка — и пустота заполнилась. Хотя мамой побыть не удалось, зато бабушкой получилось», — цитирует поэтессу Teleprogramma.pro.

Впрочем, знаменитость не скрывает, что материнского опыта ей все-таки не достает. Женщина рассказала, что однажды внуки попросили ее их помыть, однако она не смогла помочь малышам, поскольку не знала, как это делается.

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