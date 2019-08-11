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«Страдала, что не родила детей»: Рубальская поделилась переживаниями

, 9:30 Фото 13

Поэтесса жалеет, что ей так и не посчастливилось стать матерью.

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Фото, видео : © РИА Новости / Григорий Сысоев

Российская поэтесса и автор песен Лариса Рубальская поделилась своими переживаниями. Знаменитость жалеет, что за свою жизнь так и не смогла испытать радость материнства. Однако после рождения внуков брата Валеры у женщины получилось заполнить внутреннюю пустоту.

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К восьмилетнему Артему и четырехлетней Маргарите Рубальская относится, как к родным, а они, в свою очередь, называют ее бабушкой.

«Очень страдала, что не родила детей и в моей жизни такой пробел. А потом появились Темка и Маргаритка — и пустота заполнилась. Хотя мамой побыть не удалось, зато бабушкой получилось», — цитирует поэтессу Teleprogramma.pro.

Впрочем, знаменитость не скрывает, что материнского опыта ей все-таки не достает. Женщина рассказала, что однажды внуки попросили ее их помыть, однако она не смогла помочь малышам, поскольку не знала, как это делается.

Ранее Ирина Безрукова рассказала, как спасла сына в 12 лет и не смогла в 25.

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