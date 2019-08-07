Ирина Безрукова рассказала, как спасла сына в 12 лет и не смогла в 25

Актриса Ирина Безрукова рассказала в телеэфире, как уберегла от смерти своего единственного ребенка в 12 лет и не смогла уберечь в 25. Сына, рожденного в браке с известным актером Игорем Ливановым Ирина называет «самым близким человеком в своей жизни» и своим «главным предназначением». Андрей трагически погиб в марте 2015 года.
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В подростковом возрасте мальчик играл в печально знаменитом мюзикле «Норд-Ост». Но однажды, когда пришло время заключить договор на новый сезон, он вдруг сказал маме, что устал от роли и больше не хочет играть в спектакле. В тот год театральный центр на Дубровке был захвачен террористами.
«Он сам себя спас. А я услышала тогда своего ребенка и не стала препятствовать. При этом он очень любил ребят, которые играли в мюзикле, но, возможно, что-то чувствовал», — цитирует Безрукову Teleprogramma.pro.
Однако судьба была беспощадна к молодому человеку. В 25 лет Андрей, который всегда любил путешествия предложил матери съездить вместе во Вьетнам.
«Там я слегла с какой-то инфекцией. Сын ухаживал за мной. Я выздоровела, и мы посетили те места, которые он хотел увидеть», - рассказала Ирина.
А после возвращения из поездки, улетела на гастроли с Сергеем Безруковым, который был ее мужем в то время. Сына она оставила с температурой 37,2 и небольшим недомоганием. Актрисе долго не удавалось дозвониться до Андрея, и она очень беспокоилась.
«В какой-то момент поняла, что не могу больше ни о чем думать. Позвонила подруге. Та пришла к нам домой, но сын дверь не открыл», — вспоминает Ирина Безрукова.
В конце концов при помощи участкового удалось попасть в квартиру. Молодой человек лежал на полу с небольшой раной на голове. По словам актрисы, это был несчастный случай, Андрей, который в тот день плохо себя чувствовал, видимо, поскользнулся. Врачи не нашли никаких следов отравления.
«Я всю себя посвятила сыну. Порой теперь не знаю для чего и для кого моя жизнь. Не должно было так быть, но так случилось», — заключила Безрукова.
Ранее, как писал 5-tv.ru, 54-летняя Ирина Безрукова рассказала о своем тяжелом детстве — отце алкоголике, который срывал злобу на родных, смертельной болезни матери и жизни с бабушкой.