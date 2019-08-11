Рекордное число мусульман собралось у Московской соборной мечети в воскресенье, 11 августа, на Курбан-байрам. Согласно официальным данным ГУ МВД столицы, на праздничный намаз пришли около 240 тысяч верующих. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Из-за огромного числа желающих помолиться, многим пришлось совершать намаз на площади возле собора. Для верующих на всех шести площадях столицы, где проходило служение специально постелили коврики.

Известно, что некоторые верующие ждали начала торжественной службы уже с рассвета. Между тем празднование Курбан-байрама в Москве в воскресенье проходит без происшествий.

В 2019 году Курбан-байрам побил все рекорды по массовости. Праздник выпал на выходной день, к тому же погода сделала свой подарок мусульманам — в столице к утру воскресенья, 11 августа, прекратились дожди, которые продолжались в городе в течение недели.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжаисламского лунного календаря и продолжается три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Курбан-байрам отметили в Санкт-Петербурге.