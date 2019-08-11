Видео: Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Мусульмане в воскресенье, 11 августа, отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Этот день связан с окончанием хаджа — священного для мусульман паломничества в Мекку в Саудовской Аравии. В этом году в России в хадж отправились больше 25 тысяч человек, сообщает ТАСС. По случая праздника в российских мечетях утром прошла традиционная торжественная служба.

Жители столицы собрались у Московской соборной мечети на праздничный намаз задолго до начала службы. Всего к зданию пришли около десяти тысяч верующих, еще 90 тысяч молились снаружи. Перед началом службы выступил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

В Петербурге утренняя молитва прошла в Соборной мечети на Петроградской стороне. Из-за большого скопления людей перекрыли движение по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, а также Крестьянскому и Конному переулкам.

В Новосибирске тысячи верующих 11 августа собрались у Соборной мечети на улице Красина. По традиции, к месту молитвы желательно дойти пешком, поэтому многие мусульмане перед тем, как приступить к утреннему богослужению, преодолели долгий путь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мусульмане отметили Ураза-байрам.