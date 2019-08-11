Минпросвещения аннулирует почти сотню профессий в техникумах и колледжах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поделилась планами ведомства пересмотреть ряд образовательных направлений в колледжах и техникумах. Так, с 1 сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исключить почти 100 позиций.
В интервью «Российской газете» она рассказала, что такая мера вызвана тем, что
Васильева привела в пример такие специальности как
Вместе с тем планируется введение новых образовательных программ, по итогам которых учащиеся получат соответствующий диплом. Например, это
Ранее Васильева заявила, что к 2029 году в России будет не хватать почти 200 тысяч учителей.