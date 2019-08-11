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  4. Минпросвещения аннулирует почти сотню профессий в техникумах и колледжах

Минпросвещения аннулирует почти сотню профессий в техникумах и колледжах

, 15:15 Видео 34

Руководитель ведомства Ольга Васильева привела в пример специальность — изготовитель эмалированной посуды, которая мало востребована на рынке труда.

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Фото, видео : ТАСС/Курсков Евгений, /Мальгавко Сергей, /Шарифулин Валерий, /Алеев Егор

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поделилась планами ведомства пересмотреть ряд образовательных направлений в колледжах и техникумах. Так, с 1 сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исключить почти 100 позиций.

В интервью «Российской газете» она рассказала, что такая мера вызвана тем, что некоторые профессии «устарели содержательно», другие — в принципе исчезают, а некоторые изменились так, что «необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».

Васильева привела в пример такие специальности как изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники, радиооператор.

Вместе с тем планируется введение новых образовательных программ, по итогам которых учащиеся получат соответствующий диплом. Например, это «техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» (использование 3D-печати), «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Ранее Васильева заявила, что к 2029 году в России будет не хватать почти 200 тысяч учителей.

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