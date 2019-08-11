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  4. Россия может войти в четверку стран с самым большим запасом золота — Bloomberg

Россия может войти в четверку стран с самым большим запасом золота — Bloomberg

, 18:45 108

Если данный прогноз издания оправдается, то РФ впервые за восемь лет опередит Саудовскую Аравию по запасу международных резервов.

Фото : РИА Новости / Павел Лисицын

Россия впервые за восемь лет может обойти Саудовскую Аравию по запасу международных резервов. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению издания, это связано с повышающимся влиянием РФ на переговорах с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Если прогноз финансового издания окажется верным — Россия окажется на четвертом месте в мире по накопленному запасу наличных денег, золота и других ценных бумаг.

В то же время Bloomberg предрекает Саудовской Аравии снижение международных накоплений. По мнению экспертов издания, большое влияние на отрицательную динамику в этом вопросе оказывает торговая война, тормозящая мировой экономический рост и цены на нефть.

«В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит», — пишет РБК со ссылкой на агентство.

Золотовалютные резервы РФ за четыре года увеличились на 45% — до 518 миллиардов долларов. При этом показатели Саудовской Аравии по данным международного валютного фонда (МВФ) на конец июня составляют 527 миллиардов долларов. (В 2015 году Эр-Рияд имел международных запасов на 600 миллиардов долларов — Прим.ред.)

Аналитики издания полагают, что отрицательное влияние на рынок нефти сохранится и это станет причиной того, что Саудовская Аравия вынуждена будет продолжать тратить и уступит России четвертое место в рейтинге международных резервов. Третье место в нем занимает Швейцария, второе — Япония, первое — Китай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России.

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