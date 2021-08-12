День Иоанна Воина: что можно и категорически нельзя делать 12 августа

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Игорь Рязов
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Почитаемый сегодня православными верующими святой прослыл защитником несправедливо осужденных и обиженных.

День Иоанна Воина: что можно и категорически нельзя делать 12 августа

Фото: Azbyka.ru

Христиане всего мира 12 августа вспоминают мученика Иоанна Воина, который жил в IV нашей эры. В молодости он состоял на службе у римского императора Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в гонениях на верующих.

Однако вскоре Иоанн разочаровался в этих деяниях и стал тайно помогать христианам, предупреждая их о готовящихся облавах и помогая им бежать из плена.

Император, прознав об этом, повелел заключить своего подданного в тюрьму и в последствии казнить, но погиб сам в сражении с персами. Так Иоанн был освобожден и прожил до глубокой старости, не отказывая в помощи никому и прославляя веру. За былые страдания, которые он пережил в заточении, он был прославлен именно как мученик.

Считается, что сон в ночь на 12 августа — вещий, и может реализоваться уже в ближайшие десять дней. Особенно велика вероятность его осуществления для именинников, которыми в этот день являются Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

Что нельзя делать 12 августа

12 августа — не самое удачное время для общения с представителями власти. Не все стабильно и в финансовых вопросах — могут произойти непредвиденные задержки в получении прибыли. Также возможны и убытки.

Нежелательно рассказывать кому-либо плохие сны. В народе верили, что все самое страшное может сбыться. Также нельзя сегодня переедать. В противном случае есть риск привлечь к себе серьезные финансовые проблемы.

В день Иоанна Воина нельзя отказывать в помощи, иначе не миновать различных трудностей.

Что можно делать 12 августа

12 августа крестьяне старались посеять озимые культуры. Они верили, что подобные работы, проведенные на Иоанна Воина, принесут богатый урожай в будущем. Первым за работу принимался самый старший член семьи. Считалось, что благодаря этому старость выдастся благополучной. Пчеловоды молились святым апостолам от семидесяти, Силе и Силуану, прося у них много меда.

Это благоприятный период для переезда, смены рода деятельности, а также путешествий, пускай и не больших. Несмотря на закат лета, погода на большей части территории России еще позволяет отправиться в лес, горы, к морю. Хорошо дать и физическую нагрузку своему организму.

Приметы в день Иоанна Воина

  • Если 12 августа стоит прохладная погода — в ближайшее время не будет дождей, сообщает «Утро.ру».
  • На ветках много рябины — осень выдастся дождливой, а зима — морозной.
  • За окном сухая и теплая погода — грибной сезон будет удачным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что православные празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых на Руси.

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