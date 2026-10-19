Мэра Эсслингена запугивают убийством из-за статуи дьявола

В Германии мэру города угрожают из-за бронзового памятника дьяволу

Мэр города Эсслинген в Германии Маттиас Клопфер начал получать угрозы убийством после установки бронзовой статуи дьявола перед городской ратушей. Об этом сообщила газета Bild.

Глава города был вынужден обратиться в полицию. Недовольство жителей вызвала провокационная скульптура высотой 2,5 метра, которую установили 4 октября в рамках празднования 1250-летия города.

Против появления монумента выступили болеепяти тысяч человек, подписавших соответствующую петицию. Бронзовый памятник городу подарила местная компания по производству игристых вин.

Композиция посвящена старинной легенде о торговке, которая смогла изгнать дьявола из Эсслингена с помощью луковицы.

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