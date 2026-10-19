Мэра Эсслингена запугивают убийством из-за статуи дьявола

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 13 0

После установки бронзовой фигуры перед ратушей глава города Маттиас Клопфер обратился в правоохранительные органы. Поводом стали анонимные послания с угрозами, появившиеся на фоне протестов против нов

Мэр Эсслингена обратился в полицию из-за статуи дьявола

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kuenne

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В Германии мэру города угрожают из-за бронзового памятника дьяволу

Мэр города Эсслинген в Германии Маттиас Клопфер начал получать угрозы убийством после установки бронзовой статуи дьявола перед городской ратушей. Об этом сообщила газета Bild.

Глава города был вынужден обратиться в полицию. Недовольство жителей вызвала провокационная скульптура высотой 2,5 метра, которую установили 4 октября в рамках празднования 1250-летия города.

Против появления монумента выступили болеепяти тысяч человек, подписавших соответствующую петицию. Бронзовый памятник городу подарила местная компания по производству игристых вин.

Композиция посвящена старинной легенде о торговке, которая смогла изгнать дьявола из Эсслингена с помощью луковицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшую женскую тюрьму в берлинском районе Лихтерфельде превратили в бутик-отель The Knast, принимающий только взрослых гостей. Ночь здесь стоит от 170 евро (около 16 тысяч рублей). За более просторные номера, объединенные из трех-четырех камер, придется заплатить от 200 евро (около 19 тысяч рублей).

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