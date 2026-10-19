Крошик пропал с радаров: ладожская нерпа осталась без спутникового наблюдения

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 236 0

Французский сервис Argos с 1 ноября прекращает обслуживание российских абонентов.

Крошик без спутника: нерпа осталась без наблюдения Argos

Фото: © РИА Новости/Михаил Куравлев

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Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о прекращении телеметрии животных

Российские исследователи с 1 ноября потеряют возможность отслеживать перемещения диких животных через спутниковую систему Argos. Французская компания, предоставляющая эти услуги, приняла решение прекратить обслуживание абонентов на территории РФ.

Об отключении системы сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы. Специалисты подчеркнули, что Argos на данный момент является единственным в мире сервисом, обеспечивающим спутниковую телеметрию диких животных на должном уровне. С прекращением работы компании в России станут невозможны любые исследования, связанные с мечением зверей подобными устройствами.

Из-за этого решения зоологи потеряют связь со знаменитым самцом ладожской нерпы Крошиком. Животное внесено в Красную книгу и недавно вернулось в естественную среду обитания после 10 лет жизни в петербургском центре реабилитации.

«Мы с вами не сможем больше отслеживать перемещения Крошика. Да и все работы по мечению диких животных устройствами спутниковой телеметрии на территории России прекратятся. [...] Отключение «Аргоса» — очень плохая новость для российских исследователей-зоологов, но такие теперь времена», — сообщили в фонде.

Специалисты отметили, что Крошик оказался в последней партии российских клиентов французской компании. При этом практика использования подобных передатчиков для морских млекопитающих в России началась еще в 2009 году. Одним из первых подопечных фонда с устройством Argos стала балтийская нерпа Малышка Хита.

Ранее 5-tv.ru писал о том,  как знаменитый Крош впервые отправился в открытую Ладогу после десяти лет жизни рядом с людьми.  Он попал к специалистам еще малышом и из-за особенностей поведения сильно привязался к человеку. Специалисты дважды пытались выпустить его в естественную среду, однако оба раза Крош возвращался обратно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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