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  4. Видео: Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити

Видео: Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити

, 7:49 Эфирная новость 38

С 1 сентября, в том числе и для петербуржцев, ужесточаются требования к получению визы.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Гальперин, Пятый канал

У Генерального Консульства Финляндии в Петербурге появился необычный рисунок. На граффити изображена очередь из желающих получить шенген, пока еще по упрощенной схеме. Автор работы — художник Олег Лукьянов — назвал граффити посланием с глубоким смыслом.

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«Мой перформанс заключался в том, чтобы показать и рассказать людям о том, что вредно стоять в очереди. Лучше гулять на природе, путешествовать по России, шенген никуда не убежит», — заявил художник Лукьянов Олег.

С 1 сентября, в том числе и для петербуржцев, ужесточаются требования к получению визы. К традиционному пакету добавятся сведения о доходах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда получить визу легче всего. Какие страны распахнули свои границы для россиян без визы или в упрощенном порядке?

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