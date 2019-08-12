Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Раки, Instagram одурачил вас. Никто не счастлив каждую минуту, как на фотографиях, которые публикуются в сети. Все сталкиваются с трудностями. Отпустите нереальные ожидания и насладитесь собой, таким, каким бы являетесь. Пусть «сдача» будет вашим волшебным словом, когда обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь, находятся вне вашего контроля. Знайте, что проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, являются незначительным неудобством в общей схеме вещей. Наступает одна из лучших недель в вашей жизни.

В мире, который постоянно прославляет занятых, понимают важность отдыха и омоложения. Близнецы, вы попали в ад и вернулись из него только в последние несколько дней. Ваше тело заслуживает отдыха. Звезды говорят, чтобы не перегореть, возможно иногда можно позволить себе пропустить «крайний срок». Вам стоит расставить приоритеты в отношении психического здоровья. Иногда можно просто «быть». Если бы будете отдохнувшими и полными сил, вам будет проще справляться с трудностями.

Космический совет: у вас есть все, что нужно, чтобы победить обстоятельства.

Наверняка, вы никогда не думали, что достигнете своей цели, но посмотрите, вы это сделали! Звезды напоминают вам о вашей целеустремленности. Это ваша суперспособность бросить вызов обстоятельствам и победить, несмотря ни на что. Сейчас вы так близко к финишу, Тельцы. Не останавливайтесь, как бы тяжело ни было. Не позволяйте никаким «демонам», внутри или снаружи вас, заставить вас остановиться. Помните, что все в жизни — опыт. Понимание того, что эта фаза открывает для вас, поможет вам преодолеть некоторые ограничивающие убеждения, с которыми вы боролись.

Овны, поймите, то, чему вы сопротивляетесь, наоборот становится более устойчивым. Вселенная предоставляет вам еще одну возможность углубиться. Рискните сразиться со своими страхами и затем отпустить с любовью. Подумайте о том, от чего вы бежите? Возможно это то, что даст вам признание окружающих. Пусть мужество будет вашим волшебным словом. Ничто не освободит вас так, как позволение вашему истинному «я» быть увиденным и услышанным.

Весы, ваша работа принесет вам успех, признание и власть. Не говоря уже о финансовой стабильности, которая когда-то была далекой мечтой. Раки, Instagram обманул вас. Никто не счастлив каждую минуту, как на фотографиях, которые публикуются в сети. Все сталкиваются с трудностями. Отпустите нереальные ожидания и насладитесь собой, таким, каким бы являетесь. Львы, пусть ваше самое амбициозное «я» выйдет на первый план сегодня. Вам потребуется много смелости, но это то, от чего вы не должны уклониться ради успеха.

Лев — гороскоп на сегодня, 12 августа

Знаете ли вы, что каждое слово, которое мы произносим, ​​является всего лишь заклинанием, и слово «абракадабра» буквально переводится как «я создаю, когда говорю»? Сегодня Вселенная напоминает вам, что вы «являетесь» творческим директором своей жизни. У вас есть право переписать сценарий, несмотря на карты, которые вам раздали. В сфере своей карьеры пусть ваше самое амбициозное «я» выйдет на первый план сегодня. Вам потребуется много смелости, но это то, от чего вы не должны уклониться ради успеха.

Космический совет: не плывите по течению, станьте творцом своей жизни.

Дева — гороскоп на сегодня, 12 августа

Привет, перезагрузка! Секрет того, как стать самой неукротимой версией себя, состоит в том, чтобы изучить то, что сработало вам на руку в прошлом. Это поможет вам понять ваши сильные и слабые стороны. Размышление о прошлом опыте также является хорошим способом придумать надежный план действий. Просто обязательно ковать железо, пока оно горячее. Эта глава вашей жизни требует от вас большей степени инициативы.

Космический совет: действуйте! Время пришло.

Какой праздник отмечают 12 августа и что нельзя делать в этот день

Весы — гороскоп на сегодня, 12 августа

Какое прекрасное чувство быть в нужном месте в нужное время! Весы, ваша работа принесет вам успех, признание и власть. Не говоря уже о финансовой стабильности, которая когда-то была далекой мечтой. В чем секрет успеха? Возможно в союзе вашего внутреннего художника с вашим внутренним предпринимателем. Чтобы модернизировать и постепенно улучшать свою жизнь, давайте себе несколько часов каждый день на воплощение своих, пусть иногда маленьких, но блестящих идей.

Космический совет: секрет успеха во внутренней гармонии!

Скорпион — гороскоп на сегодня, 12 августа

Скорпионы, вы начинаете неделю с творчески вдохновленной ноты. Вы так много хотите экспериментировать — и все готово, чтобы выйти за рамки. Но не входите в зону «моя идея лучше, чем ваша»! Уважайте других, как хотели бы, чтобы уважали вас. Сохранение непредубежденности может помочь вам узнать что-то новое на этом пути. Ваш секрет успеха в совместном творчестве.

Космический совет: дайте другим шанс быть увиденными и услышанными.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 12 августа

Иногда вам просто нужно налить себе бокал вина, сделать глубокий вдох и принять прекрасный беспорядок, который является вашей жизнью. Так что, если ваша внешняя реальность совсем неидеальна, ваш внутренний мир может быть таким, каким полностью вас устраивает. И это нормально. Мудрецы еще в древности говорили, что ничто не станет опытом, пока вы пропустите происходящее через свои мысли с эмоциями. Звезды пророчат вам благополучие в ближайшее время.

Космический совет: наберитесь опыта и ощутите счастье.

Козерог — гороскоп на сегодня, 12 августа

«Тайна человеческого существования заключается не в том, чтобы остаться в живых, а в том, чтобы найти то, ради чего можно жить». Цитата Федора Достоевского, чтобы разбудить вас, дорогие Козероги. Что зажигает ваш внутренний огонь? Что дает вам чувство радости и удовлетворения? Прекратите отсчитывать часы, потому что так вам было сказано, и найдите то, чем вы действительно увлечены. Перестройка — ваше волшебное слово.

Космический совет: настройтесь на свою священную цель.

Водолей — гороскоп на сегодня, 12 августа

Вам не нужно все время быть в напряжении и держаться за то, что бесконечно пытается от вас ускользнуть, Водолеи! Отпустите свои нереальные ожидания. Примите прекрасный беспорядок, которым является ваша жизнь, говорят звезды. Процесс «возвращения к себе» требует, чтобы вы «чувствовали» все, что вы подавили. Не беспокойтесь слишком сильно о поломке, которая может произойти в процессе. Поверьте, что это все часть очищения, через которую вам необходимо пройти.

Космический совет: прекратите искать черную кошку в темной комнате или, в конце концов, включите свет!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 12 августа

Вас называют плохим полицейским, хотя вы просто делаете то, для чего вас наняли, и иногда это включает доставку горькой таблетки из двух. Какова цель ваших действий? Если это исходит из изначально хорошего пространства, вам не за что извиняться, Рыбы. Помните, меч справедливости был доверен вам по какой-то причине. Вы должны научиться принимать беспристрастные решения.

Космический совет: говорите свою правду.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа.