  1. Пятый канал
  4. Стали известны зарплаты астронавтов NASA

Стали известны зарплаты астронавтов NASA

, 6:29 43

Американские космонавты могут получать до 155 тысяч долларов в год.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com © NASA

Скотт Келли — бывший астронавт NASA — рассказал о размерах заработной платы для участников космических экспедиций. Экс-работник американского космического агентства утверждает, что космонавт в США может заработать до 155 тысяч долларов в год.

«Максимально, согласно существующей сетке, астронавты могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях примерно 155 тысяч долларов», — заявил экс-астронавт.

По словам Скотта Келли, покинувшего космическое агентство в 2016 году, многие астронавты не обязаны платить высокий подоходный налог, так как пришли в структуру из военных ведомств, и зарплату им начисляют по регламенту Пентагона. В месяц астронавт NASA может получать около 13 тысяч долларов. Об этом сообщают «Известия».

При этом национальное управление по исследованию космического пространства полностью оплачивает служащим отпуск, больничный, а также некоторые страховые случаи. Размер заработной платы астронавта NASA не зависит от того, находится он на Земле или в космосе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стала известна зарплата космонавтов в России.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +12°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Последние новости

6:46
Видео: Увеличилось число пострадавших при новых взрывах на складе под Ачинском
6:29
Стали известны зарплаты астронавтов NASA
6:14
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье, где погибли пять человек
6:01
Солист группы Muse 41-летний Мэттью Беллами женился на 29-летней модели
5:46
Гатчинская епархия прокомментировала агрессивное крещение младенца
5:28
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов

Сейчас читают

Гатчинская епархия прокомментировала агрессивное крещение младенца
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!
Авиакомпания «Победа» анонсировала распродажу билетов с 12 по 18 августа

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги