Стали известны зарплаты астронавтов NASA

Скотт Келли — бывший астронавт NASA — рассказал о размерах заработной платы для участников космических экспедиций. Экс-работник американского космического агентства утверждает, что космонавт в США может заработать до 155 тысяч долларов в год.

«Максимально, согласно существующей сетке, астронавты могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях примерно 155 тысяч долларов» , — заявил экс-астронавт.

По словам Скотта Келли, покинувшего космическое агентство в 2016 году, многие астронавты не обязаны платить высокий подоходный налог, так как пришли в структуру из военных ведомств, и зарплату им начисляют по регламенту Пентагона. В месяц астронавт NASA может получать около 13 тысяч долларов. Об этом сообщают «Известия».

При этом национальное управление по исследованию космического пространства полностью оплачивает служащим отпуск, больничный, а также некоторые страховые случаи. Размер заработной платы астронавта NASA не зависит от того, находится он на Земле или в космосе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стала известна зарплата космонавтов в России.