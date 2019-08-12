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  4. Супертайфун «Лекима» в Китае унес жизни уже 44 человек

Супертайфун «Лекима» в Китае унес жизни уже 44 человек

, 11:27 Эфирная новость 54

В списках пропавших без вести числятся 16 человек.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Продолжительные ливни спровоцировали подтопление и в других районах Дальнего Востока. Подъем воды наблюдается в большинстве рек Приморья. Ухудшение погоды вызвано смещением атмосферного фронта и влиянием тайфуна «Лекима». Он пришел на Дальний Восток из Китая.

Там в эпицентре тропического циклона оказалась провинция Чжэцзян. Скорость ветра достигла 50 метров в секунду. Ливни затопили почти двести тысяч гектаров полей, ураган разрушил 36 тысяч жилых домов. По данным на это утро жертвами стихии стали 44 человека.

Еще 16 в списках пропавших без вести. Из-за тропического циклона пришлось эвакуировать больше миллиона человек. Уходя на север, тайфун задел многомиллионный Шанхай. Из-за шторма нарушилась работа местных аэропортов, были отменены многие внутренние и международные перелеты — в том числе рейс в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «черной реке», затопившей улицы города Яньань в китайской провинции Шэньси.

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