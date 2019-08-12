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На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение

, 15:19 Видео 36

По словам ведущего инженера, свет не будет ослеплять машинистов.

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Фото, видео : most.life

На Крымском мосту протестирована система освещения железной дороги. На километровом пилотном участке на три часа включили 150 светильников. Степень освещенности путей в темное время суток была проверена на соответствие проектным расчетам, сообщают в информационном центре «Крымский мост».

«Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно», — сообщил ведущий инженер технического надзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера.

most.life

Также главный специалист отметил, что свет не будет ослеплять машинистов, порог яркости не превышен. Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%, они ставятся с обеих сторон дороги. Световые приборы учитывают климатические особенности региона, так как в Керченском проливе часто случаются штормы и туманы. Светильники устанавливаются влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса.

После полной установки освещения начнется обустройство путей системами сигнализации, централизации и блокировки. Железнодорожное сообщение на Крымском мосту планируется открыть в конце 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все рельсы на Крымском мосту уложены.

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