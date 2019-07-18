Все рельсы на Крымском мосту уложены — фото

, 15:56 Фото 60

Две бригады строителей торжественно соединили железнодорожные пути со стороны Керчи и Тамани под сводом арки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : most.life

Все рельсы на железнодорожной части Крымского моста уложены. Две бригады строителей торжественно соединили пути со стороны Керчи и Тамани под сводом арки. Об этом в четверг, 18 июля, сообщается на официальном сайте проекта.

Стыковка произошла на Крымском направлении, на встречном укладка рельсов  была закончена месяц назад. Всего на переправе уложено почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более трех тысяч — шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», — цитирует пресс-служба руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

После балластировки щебнем и выправки путей начнется установка автоматики, а пока монтируются шумозащитные экраны и устанавливаются светодиодные светильники. После запуска железной дороги на главном — фарватерном — участке специальная подсветка «раскрасит» более километра моста в цвета российского триколора.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, первые поезда должны пойти по Крымскому мосту 9–10 декабря 2019 года, а продажа билетов начнется в октябре. Автомобильная часть переправы, соединяющей полуостров Крым с материковой частью России, работает уже 14 месяцев.

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +13°
62.83
-0.12 70.61
0.05
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

17:08
Сотрудники автосервиса угнали Hummer известного бизнесмена в Москве — видео
17:01
Королевский инсайдер: Меган Маркл через год будет снова беременна
16:52
Россия заявила о готовности поставить в Турцию Су-35
16:41
«Богатырь!»: Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз
16:33
Уникальные наскальные рисунки найдены в Дагестане
16:22
В Петербурге запустят энергосберегающий трамвай

Сейчас читают

«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье
«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом
Пони по кличке Максим: Леониду Агутину подарили на день рождения жеребца

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги