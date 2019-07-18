Все рельсы на железнодорожной части Крымского моста уложены. Две бригады строителей торжественно соединили пути со стороны Керчи и Тамани под сводом арки. Об этом в четверг, 18 июля, сообщается на официальном сайте проекта.

Стыковка произошла на Крымском направлении, на встречном укладка рельсов была закончена месяц назад. Всего на переправе уложено почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более трех тысяч — шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», — цитирует пресс-служба руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

После балластировки щебнем и выправки путей начнется установка автоматики, а пока монтируются шумозащитные экраны и устанавливаются светодиодные светильники. После запуска железной дороги на главном — фарватерном — участке специальная подсветка «раскрасит» более километра моста в цвета российского триколора.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, первые поезда должны пойти по Крымскому мосту 9–10 декабря 2019 года, а продажа билетов начнется в октябре. Автомобильная часть переправы, соединяющей полуостров Крым с материковой частью России, работает уже 14 месяцев.