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  4. Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus — видео

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus — видео

, 14:05 Видео 18

Гурбангулы Бердымухамедов намерен подать соответствующую заявку.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Щербак, Дмитрий Астахов

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник, 12 августа, незадолго до начала Первого Каспийского экономического форума в республиканском городе Туркменбаши осмотрел лимузин Aurus белого цвета, сообщает РИА Новости.

Туркменский лидер остался доволен увиденным, и выразил намерение приобрести всю линейку представительских автомобилей российского производства.

Стоит отметить, что Aurus Senat в цвете lustre white (искрящийся белый — Прим.ред.), который понравился Гурбангулы Бердымухамедову, был выпущен научным центром НАМИ в единственном экземпляре специально для демонстрации на Первом Каспийском экономическом форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маршрутка «притерла» президентский лимузин в Астрахани.

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