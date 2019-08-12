Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник, 12 августа, незадолго до начала Первого Каспийского экономического форума в республиканском городе Туркменбаши осмотрел лимузин Aurus белого цвета, сообщает РИА Новости.

Туркменский лидер остался доволен увиденным, и выразил намерение приобрести всю линейку представительских автомобилей российского производства.

Стоит отметить, что Aurus Senat в цвете lustre white (искрящийся белый — Прим.ред.), который понравился Гурбангулы Бердымухамедову, был выпущен научным центром НАМИ в единственном экземпляре специально для демонстрации на Первом Каспийском экономическом форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маршрутка «притерла» президентский лимузин в Астрахани.