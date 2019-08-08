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Видео: Маршрутка «притерла» президентский лимузин в Астрахани

, 19:07 Видео 21

В результате ДТП представительскому Aurus повредили правое зеркало.

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Фото, видео : ВКонтакте @id512443311, ТАСС /Рюмин Александр

Маршрутка «притерла» президентский лимузин в Астрахани. Авария произошла в четверг, 8 августа, на Октябрьской площади в центре города.

Видео, на котором зафиксированы последствия ДТП, опубликовано в социальных сетях. По словам очевидцев, маршрутный микроавтобус, отъезжая от остановки зацепил представительский седан. Судя по кадрам ролика и комментарию автора, у Aurus после столкновения оторвано правое наружное зеркало.

По данным портала «Астрахань24», инспекторы ГИБДД квалифицировали дорожный инцидент как незначительный. Пострадавших нет. По неподтвержденной информации, Aurus проходят в Нижнем Поволжье испытания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan.

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