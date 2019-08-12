Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в интервью 5-tv.ru рассказал, что Солнечная система заполнена не только планетами. Кроме них, в пространстве перемещаются малые тела — астероиды и незначительные их части. Иногда они оказываются в окрестностях Земли и это, по мнению ученого, абсолютно обычное явление.

Дмитрий Вибе отметил, что существуют специально разработанные системы контроля за подобными небесными телами.

«Одна из таких систем открыла астероид, которому предстоит в конце августа 2019 года пролететь на довольно большом расстоянии от Земли. Миллион километров — это солидное расстояние и бывают астероиды сопоставимых размеров, которые пролетают гораздо ближе к Земле, никаких не производя на них воздействий. Тем более, расстояние в один миллион километров… Этот астероид никак на Землю не повлияет», — сказал Дмитрий Вибе.

По словам ученого, НАСА говорит не только об этом астероиде. В агентстве ведется база данных всех небесных тел, способных приблизиться к Земле, и конкретных событий пролетов астероидов на небольших расстояниях от нашей планеты. Помимо прочего, по словам Дмитрия Вибе, в подобной базе содержатся предсказания аналогичных инцидентов на многие ближайшие годы.

«Некоторая необычность этого астероида состоит в том, что он был открыт довольно-таки недавно, то есть это свежее поступление в эту базу данных. В остальном он ничего особенного из себя не представляет. Это совершенно типичный астероид вполне рядового размера. Его можно сравнивать с пирамидой Хеопса для звучности, но физического смысла в этом нет никакого», — заключил Дмитрий Вибе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса.