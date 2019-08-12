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NASA: К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

, 8:11 25

Европейское космическое агентство обновило список объектов, представляющих опасность для нашей планеты.

Фото : www.globallookpress.com © Ludovic Celle/Whitehotpix

Астероид, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса, приближается к Земле, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA. Диаметр астероида 2019 OU1 — 160 метров, это на 20 метров больше, чем известная египетская пирамида. 28 августа 2019 года он приблизится к Земле в 40 раз ближе, чем Венера и разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

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Ранее Европейским космическим агентством (ЕКА) был обновлен список космических объектов, которые представляют для Земли потенциальную опасность. Выяснилось, что гипотетическое столкновение нашей планеты с астероидом 2006QV89, по информации специалистов агентства, может произойти 9 сентября 2019 года.

Вероятность того, что это событие случится, один к семи тысячам. В настоящее время астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от нашей планеты.

Во главе списка потенциальных угроз стоит астероид 2010RF12. Согласно предположениям экспертов, опасное сближение космического тела с Землей может произойти через 76 лет. Вероятность столкновения составляет один к 16.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о размерах заработной платы астронавтов NASA.

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