  1. Пятый канал
  4. Новый имидж Настасьи Самбурской разочаровал поклонников актрисы

Новый имидж Настасьи Самбурской разочаровал поклонников актрисы

, 15:49 Фото 48

Звезда «Универа» опубликовала пост в преддверии премьеры спектакля, где предстала в неожиданном образе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @samburskaya

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Актриса опубликовала фото, на котором предстала в неожиданном образе — артистка внезапно стала блондинкой.

Поклонники удивились, мягко говоря, такой резкой перемене. Фанатам непривычно было увидеть Самбурскую-блондинку. Своими впечатлениями фолловеры поделились в комментариях:

«Такой цвет волос обезличивает вашу красоту, все черты лица исчезли»;

«Я вас не узнала с этим цветом волос»;

«Я-то, ***, думаю на кого ты похожа. Ты, случаем, не сестра Тарзана Глушко?»;

«Ой боги… Где моя любимая, горячая брюнетка?» — написали недоуменные юзеры.

Заворотнюк могут отказать в выезде за границу из-за долга в 1,6 миллиона рублей

Instagram @samburskaya
 
Судя по посту, который сопровождает фото, Настастья Самбурская опубликовала снимок с репетиции спектакля.

«Завтра премьера… не могу определиться с образом, глазки опухли, нервничаю-плохо сплю».

Во всяком случае напрямую артистка не сказала, надела ли она парик, или, правда, перекрасила волосы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо.

Читайте также

+20° Днём +23°
Ночью +14°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Последние новости

15:49
Новый имидж Настасьи Самбурской разочаровал поклонников актрисы
15:37
«Луч солнца золотого»: Центробанк выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»
15:25
Шоу продолжается: Порошенко обещает пройти детектор в прямом эфире своего канала
15:19
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
15:11
Трое сотрудников белгородского УФСИН погибли в ДТП в Тульской области — фото
15:07
«Поженитесь уже»: Бузова выложила очередной нежный снимок с Батрутдиновым

Сейчас читают

«Далеки от церкви»: Отец Фотий ответил на обвинения в агрессивном крещении малыша
Полиция начала проверку после агрессивного крещения младенца в Ленобласти
Заворотнюк могут отказать в выезде за границу из-за долга в 1,6 миллиона рублей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги