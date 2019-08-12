Новый имидж Настасьи Самбурской разочаровал поклонников актрисы

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Актриса опубликовала фото, на котором предстала в неожиданном образе — артистка внезапно стала блондинкой.
Поклонники удивились, мягко говоря, такой резкой перемене. Фанатам непривычно было увидеть Самбурскую-блондинку. Своими впечатлениями фолловеры поделились в комментариях:
«Такой цвет волос обезличивает вашу красоту, все черты лица исчезли»;
«Я вас не узнала с этим цветом волос»;
«Я-то, ***, думаю на кого ты похожа. Ты, случаем, не сестра Тарзана Глушко?»;
«Ой боги… Где моя любимая, горячая брюнетка?» — написали недоуменные юзеры.
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«Завтра премьера… не могу определиться с образом, глазки опухли, нервничаю-плохо сплю».
Во всяком случае напрямую артистка не сказала, надела ли она парик, или, правда, перекрасила волосы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо.