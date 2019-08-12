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Заворотнюк могут отказать в выезде за границу из-за долга в 1,6 миллион рублей

, 12:41 55

Актриса не смогла закрыть вовремя кредит, в результате чего у нее образовалась большая задолженность.

Фото : Natalia Shakhanova / www.globallookpress.com

Адвокат Анастасии Заворотнюк заявил, что у актрисы накопился долг в размере 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора. Несколько лет назад телеведущая взяла огромную сумму в кредит — 44 миллиона рублей. Звезда купила землю недалеко от столицы. Деньги она получила в валюте, однако потом курс рубля резко упал, и знаменитость оказалась в долговой яме, сообщает Teleprogramma.pro.

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Только в прошлом году Заворотнюк подписала мировое соглашение с банком. Однако об окончании этой истории говорить еще рано. Если актриса не отдаст оставшуюся сумму долга до конца сентября, то приставы Тропарево-Никулинского района сделают так, что Анастасия не сможет выезжать за рубеж.

Как сообщает пресс-секретарь телеведущей, никаких проблем актриса по поводу задолженности не испытывает. Просто сейчас у нее нет времени заниматься этим спорным вопросом.

Ранее Анастасия Заворотнюк откровенно рассказала о третьих родах. Актриса объяснила, почему скрывала беременность.

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