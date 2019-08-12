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Памфилова о переносе выборов в Мосгордуму: «Это несерьезно»

, 16:01 Видео 89

Оппозиция попросила главу ЦИК РФ провести голосование позднее.

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Фото, видео : CEC Russia / www.globallookpress.com, ТАСС / Сергей Фадеичев

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась по поводу заявления незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, предложившего перенести выборы в столичный парламент на конец осени и допустить к выборам представителей «оппозиции».

Претендовавший на место в столичном парламенте Яшин по всей видимости не ознакомился с избирательным законодательством РФ, согласно которому для переноса даты выборов необходимо наличие более веских причин, чем его «просьба».

«Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим», — приводит слова Памфиловой «Экономика сегодня».

Представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком и окружные комиссии на законных основаниях не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, регулярно устраивают несанкционированные акции, требуя включить их в предвыборную гонку.

В числе задержанных на одном из незаконных митингов оказался и Илья Яшин, который агитировал граждан принять участие в акции.

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