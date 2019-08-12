Памфилова о переносе выборов в Мосгордуму: «Это несерьезно»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась по поводу заявления незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, предложившего перенести выборы в столичный парламент на конец осени и допустить к выборам представителей «оппозиции».

Претендовавший на место в столичном парламенте Яшин по всей видимости не ознакомился с избирательным законодательством РФ, согласно которому для переноса даты выборов необходимо наличие более веских причин, чем его «просьба».

« Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим », — приводит слова Памфиловой «Экономика сегодня».

Представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком и окружные комиссии на законных основаниях не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, регулярно устраивают несанкционированные акции, требуя включить их в предвыборную гонку.

В числе задержанных на одном из незаконных митингов оказался и Илья Яшин, который агитировал граждан принять участие в акции.