«Пороха на нары!»: Как прошел очередной допрос Порошенко в ГБР

В Киеве разгорается скандал — из-за школьных дневников, в одной из торговых сетей в продаже появились вот такие ученические ежедневники, которые с виду хоть и еврооринтированные, и надписи на английском, но карта Украины без Крыма. Вот тут полуостров. Да и Донецка с Луганском нет в списке крупнейших городов.

Споры вокруг этой темы разгорелись во второй половине дня, поскольку с утра все обсуждали новый допрос Петра Порошенко, экс-президент и сам пришел и семью привел, и впервые его дети участвовали в митинге. Чем все закончилось знает Роман Ишмухаметов.

Этот допрос экс-президента Украины прошел со строгим соблюдением всех законов политической клоунады. Пока Петр Порошенко отвечал на вопросы по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продажи телеканала «Прямой» — его сторонники и противники устроили яркое шоу у стен государственного бюро расследований.

«Пороха на нары! Пороха на нары!» — доносилось под окнами.

Среди тех, кто пришел поддержать экс-президента — младшие дети Порошенко. Сын — Михаил, и дочери — близнецы Саша и Женя. 18-летний наследник — одет патриотично, на черной футболке — желтым цветом — изображена территория Незалежной вместе с Крымом. Но слово «дом» написано почему-то на английском. Пользователи соцсетей сразу принялись обсуждать кроссовки Михаила — уж слишком демократичные, а журналисты предположили, что детей Порошенко специально одели так бедно.

Чем все закончилось знает Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как Порошенко закидали на выходе после допроса сырыми яйцами.