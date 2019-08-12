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В сети посмеялись, как Порошенко хитро избежал «обстрела» яйцами

, 19:22 Видео 185

Поход на второй допрос чуть было не обернулся для бывшего президента Незалежной неприятностью.

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Фото, видео : Pavlo_bagmut / www.globallookpress.com, YouTube / Klymenko Time

После второго допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины бывшего президента Украины Петра Порошенко на выходе из здания ведомства его попытались забросать яйцами. Но то ли хитрость «шоколадного короля», то ли случай помогли ему избежать «возмездия» разгневанных украинцев.

К слову, "прикрытие" ему обеспечили обступившие его со всех сторон журналисты. Медленно, но верно Порошенко удалось дойти до автомобиля и благополучно скрыться. Когда толпа стала расходиться, журналисты с удивлением обнаружили на своей одежде и даже головах следы от сырых яиц, а на асфальте — скорлупу.

Пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на «тактику» Порошенко.

«Ловко придумал! Но „зеленка“ и „мусорный бак“ еще впереди», — написал один из них.

«Однако, растет экономика Украины! Уже не жалко на яйца потратится!» — предположил другой.

«Жаль не навозом», — язвительно отметил третий.

«Ответ на вопрос, как прошли пять лет его президентства. Закидали яйцами», — констатировал еще один.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Порошенко, против которого возбуждено уже 12 уголовных дел, пришел на допрос в ГБР Украины с тремя детьми.

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