В сети посмеялись, как Порошенко хитро избежал «обстрела» яйцами

После второго допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины бывшего президента Украины Петра Порошенко на выходе из здания ведомства его попытались забросать яйцами. Но то ли хитрость «шоколадного короля», то ли случай помогли ему избежать «возмездия» разгневанных украинцев.
К слову, "прикрытие" ему обеспечили обступившие его со всех сторон журналисты. Медленно, но верно Порошенко удалось дойти до автомобиля и благополучно скрыться. Когда толпа стала расходиться, журналисты с удивлением обнаружили на своей одежде и даже головах следы от сырых яиц, а на асфальте — скорлупу.
Пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на «тактику» Порошенко.
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Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Порошенко, против которого возбуждено уже 12 уголовных дел, пришел на допрос в ГБР Украины с тремя детьми.