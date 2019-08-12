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Видео: Как введение фиксированной наценки на лекарства изменит работу аптек

, 21:51 Эфирная новость 16

В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на препараты. Инициатива призвана изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Депутаты Госдумы сегодня взбудоражили фармацевтическую отрасль новой инициативой ограничить продажи в аптеках. В первый раз цель нововведений была понятна: хотели, чтобы не менее половины лекарств на полках были отечественного производства.

Теперь предложение звучит сложнее: единые наценки на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием.

То есть если в основе ацетилсалициловая кислота, то не важно, как называется лекарство и где оно изготовлено, аспирин везде аспирин, и наценка должна быть одинаковой. Как этого добиться — выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые назвали способ замедлить старение мозга.

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