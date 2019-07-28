Ученые назвали способ замедлить старение мозга

Ученые обнаружили способ, который может помочь людям избежать снижения умственных способностей в старости. По мнению экспертов, на сохранение активной мозговой деятельности человека оказывают сильное влияние физические нагрузки и питание. Об этом сообщают на сайте Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Специалисты провели эксперимент над мышами, разделив их на три группы. Первым дали возможность бегать по тоннелям, резвиться на горках, другими словами, всячески проявлять физическую активность. Вторую группу грызунов посадили на здоровую диету, ограничивающую потребление калорий. Образ жизни третьей группы мышей оставили нетронутым.

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Спустя время, исследования показали — мыши, занимающиеся физическими нагрузками и те, которые не объедались — сохранили разум более молодым, то есть, показали более высокие когнитивные функции, нежели их собратья из третьей группы.

Так, ученые пришли к выводу, что эффективными методами против «угасания» разума по мере старения являются — активный образ жизни и умеренное питание.

Теперь перед исследователями стоит задача создать лекарство для борьбы со старением мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили, как широкая талия у женщин влияет на их здоровье.