Ученые назвали способ замедлить старение мозга

, 7:41 Видео 78

В ходе эксперимента над мышами выяснилось, как можно избежать старческой деменции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @Science Museum, /Nikolay Gyngazov, /Jochen Tack

Ученые обнаружили способ, который может помочь людям избежать снижения умственных способностей в старости. По мнению экспертов, на сохранение активной мозговой деятельности человека оказывают сильное влияние физические нагрузки и питание. Об этом сообщают на сайте Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Специалисты провели эксперимент над мышами, разделив их на три группы. Первым дали возможность бегать по тоннелям, резвиться на горках, другими словами, всячески проявлять физическую активность. Вторую группу грызунов посадили на здоровую диету, ограничивающую потребление калорий. Образ жизни третьей группы мышей оставили нетронутым.

Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

Спустя время, исследования показали — мыши, занимающиеся физическими нагрузками и те, которые не объедались — сохранили разум более молодым, то есть, показали более высокие когнитивные функции, нежели их собратья из третьей группы.

Так, ученые пришли к выводу, что эффективными методами против «угасания» разума по мере старения являются — активный образ жизни и умеренное питание.

Теперь перед исследователями стоит задача создать лекарство для борьбы со старением мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили, как широкая талия у женщин влияет на их здоровье.

Читайте также

+21° Днём +24°
Ночью +12°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

Последние новости

8:15
День памяти мучеников Кирика и Иулитты: что можно и что нельзя делать 28 июля
8:04
Гитару с автографами The Doors купили за 950 тысяч рублей
7:53
Фото: на ком женился 26-летний внук Грейс Келли
7:41
Ученые назвали способ замедлить старение мозга
7:31
Видео: Джиган подарил восьмилетней дочери пачку сторублевых купюр
7:13
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке

Сейчас читают

Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей
60-летняя Мадонна чувственно обняла молодого танцора на репетиции — фото
Видео: Джиган подарил восьмилетней дочери пачку сторублевых купюр

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги