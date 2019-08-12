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  4. Фермерша-блогерша из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»

Фермерша-блогерша из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия»

, 21:22 Блог 36

25-летняя Дарья Яковлева получила награду в номинации «Миссис Интернет».

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Фото, видео : Instagram @daryasemm, 5-tv.ru

Фермер из Ленинградской области стала победительницей конкурса «Миссис Россия». 25-летняя Дарья Яковлева получила награду в номинации «Миссис Интернет».

Секрет в том, что подробностями своей сельскохозяйственной деятельности девушка активно делится в инстаграме. Рассказывает о том, как ухаживать за овцами и козами, которых у нее сорок голов, а также за птицами — их в хозяйстве Дарьи две сотни.

Подписчики с удовольствием слушают советы по поливу огурцов и наблюдают за симпатичными селфи фермерши-блогерши.

«Я постоянно говорю им спасибо за поддержку. Это просто нереальная поддержка. Вот это для меня самое важное», — рассказывает Дарья.

После победы в конкурсе число подписчиков Дарьи увеличилось — и теперь ее аудитория составляет 90 тысяч человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, основным победителем конкурса стала 33-летняя Людмила Рюмина.

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