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Кто победил в конкурсе «Миссис Россия 2019» — видео

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Мероприятие прошло 10 августа в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

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Фото, видео : Instagram @kate_love_max

Звание «Миссис Россия 2019» присвоили Екатерине Нишановой из Геленджика. Победительнице 33 года, она счастлива в браке и имеет двоих сыновей.

Мероприятие состоялось в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой 10 августа.

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Победительницей в номинации «Миссис Россия Globe» стала Ксения Кривко из Кемерово. Девушка отправится представлять нашу страну на конкурсе в Китае.

Также почетное звание первой «Вице-миссис России» досталось Анне Митрофановой из Самары. Далее места распределились следующим образом: второй «Вице-миссис России» стала Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова (ЦФО), четвертой — Наталья Резникова, представлявшая Ставрополь.

Кроме этого жюри отметили различными номинациями следующих участниц: Елену Пупову из Великого Новгорода — «Гран-при Миссис Россия 2019», Кристину Кошевую из Туапсе — «Королева России», Ларису Китову из Нижнего Новгорода — «Mrs Russia Globe Classic». Последняя будет представлять нашу страну на конкурсе в Лос-Анджелесе.

Мероприятие вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. По словам организаторов конкурса, состав участниц поражал своим разнообразием. Девушки активно занимаются благотворительностью, некоторые из них уже успели получить несколько высших образований и родить детей. Так, на всех конкурсанток приходится порядка 58 детей и шести внуков.

Помимо титулов, участницы-победительницы получат приятные бонусы от спонсоров проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победительнице конкурса «Краса России — 2019».

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