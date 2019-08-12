New York Times опубликовало свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа, унесший жизни пяти сотрудников «Росатома», мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Такую версию изложили журналисты The New York Times со ссылкой на источник в разведке США.

При этом никаких подробностей издание не приводит, зато добавлена справочная информация о «Буревестнике», в том числе публично озвученная ранее Минобороны РФ.

Также приведены выдержки из докладов американского правительства о том, что возможное создание Москвой подобных ракет является новой потенциальной угрозой — как будто любое оружие таковым не является.

В свою очередь после ЧП в «Росатоме» сообщили, что взрыв 8 августа произошел в ходе испытаний жидкостного реактивного двигателя. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. Их представят к государственным наградам.

Во время церемонии прощания с погибшими 12 августа в Сарове глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над новыми образцами вооружения будет доведена до конца в память о коллегах.