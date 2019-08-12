Работа по созданию новых образцов вооружения будет продолжена после трагедии на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, из-за которой погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) . Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на траурном митинге в родном для погибших городе — Сарове, где в понедельник, 12 августа прошли похороны.

« Тяжело говорить — мы прощаемся с лучшими. Большинство из наших ушедших товарищей — мужчины в самом расцвете сил, которым и работать, и детей растить, и родителей своих радовать », — сказал он.

Глава Росатома заверил родственников погибших о поддержке и помощи «всегда и во всем», выразив им свои соболезнования.

Лихачев подчеркнул, что лучшей памятью о погибших станет дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца.

« Это люди, которые вписали свои имена золотыми буквами в историю отрасли, госкорпорации », — сказал он.

Также на церемонии прощания выступили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор ядерного центра Валентин Костюков, близкие погибших.

«Росатом» продолжит испытания оружия несмотря на трагедию в Северодвинске 1/3 ВКонтакте @arkhangelsk_life 2/3 ВКонтакте @arkhangelsk_life 3/3 ВКонтакте @arkhangelsk_life

Пользователи соцсетей сообщают, что на похороны пришли сотни человек. Произошедшее стало большой трагедией для маленького и «закрытого» города, в котором многие были знакомы с погибшими.

8 августа на военном полигоне в Северодвинске при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Как передавал 5-tv.ru, погибшие сотрудники «Росатома» представлены к госнаградам.