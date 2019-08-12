«Росатом» продолжит испытания оружия несмотря на трагедию в Северодвинске

Работа по созданию новых образцов вооружения будет продолжена после трагедии на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, из-за которой погибли пять сотрудников
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Глава Росатома заверил родственников погибших о поддержке и помощи «всегда и во всем», выразив им свои соболезнования.
Лихачев подчеркнул, что лучшей памятью о погибших станет дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца.
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Также на церемонии прощания выступили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор ядерного центра Валентин Костюков, близкие погибших.
Пользователи соцсетей сообщают, что на похороны пришли сотни человек. Произошедшее стало большой трагедией для маленького и «закрытого» города, в котором многие были знакомы с погибшими.
8 августа на военном полигоне в Северодвинске при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Как передавал 5-tv.ru, погибшие сотрудники «Росатома» представлены к госнаградам.