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  4. Младший сын Елизаветы II обвинен в сексуальных домогательствах

Младший сын Елизаветы II обвинен в сексуальных домогательствах

, 2:28 13

Британская пресса утверждает, что имя 59-летнего принца Эндрю фигурирует в уголовном деле миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме.

Фото : www.globallookpress.com © Andrew Mccaren

В Великобритании разгорается сексуальный скандал с участием члена королевской семьи, сообщает StarHit. Английская пресса утверждает, что имя младшего сына Елизаветы II фигурирует в уголовном деле о домогательствах.

Отмечается, что имя 59-летнего принца Эндрю появилось в опубликованных материалах дела миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме.

Согласно документам, две девушки обвинили сына британской королевы в сексуальных домогательствах. Журналисты назвали их имена — это Мисс Джиффр и Джоанна Шоберг. Букингемский дворец пока никак не прокомментировал обвинения в адрес принца Эндрю.

В 2015 году младший сын Елизаветы уже был в центре секс-скандала. Тогда женщина по имени Вирджиния Робертс заявила, что трижды вступала в сексуальный контакт с принцем Эндрю в период с 1999 по 2002 годы.

Кроме члена королевской семьи в дневниках Эпштейна о его сексуальных похождениях фигурируют имена Дональда Трампа и Билла Клинтона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о суициде миллиардера Джеффри Эпштейна, который был заключен в тюрьму по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми.

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