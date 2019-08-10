Скончался заключенный в тюрьму миллиардер Джеффри Эпштейн

Задержанный 6 июля по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации миллиардер Джеффри Эпштейн свел счеты с жизнью. Об этом сообщают ABC и CNBC со ссылкой на собственные источники.

Американского миллиардера обвиняли в том, что в период с 2002 по 2005 года он якобы практиковал во Флориде и Нью-Йорке так называемое «детское секс-рабство».

Это было уже не первое дело обвинение в адрес бизнесмена. В 2007-м и 2008 годах против Эпштейна выдвигались обвинения в растлении несовершеннолетних, однако тогда адвокатам Эпштейна удалось максимально смягчить обвинение и миллиардер, признавший себя виновным в сексуальных преступлениях, отсидел в тюрьме лишь 13 месяцев.

По информации зарубежных таблоидов, Эпштейн в тюрьме в Манхэттене свел счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иркутске задержана банда, занимавшаяся детской проституцией.