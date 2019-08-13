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  4. Как дворник из Подмосковья стала должницей двух миллиардов и что ей за это грозит

Как дворник из Подмосковья стала должницей двух миллиардов и что ей за это грозит

, 5:14 Эфирная новость

По суду женщина должна выплатить долг, по размеру вполне сопоставимый с бюджетом Воскресенска, родного города дворника Светланы Бодровой.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Demian Stringer

12 августа впервые дала интервью самая загадочная женщина миллиардер России — Светлана Бодрова из Подмосковного Воскресенска. По бумагам она получила в банке два миллиарда рублей для своей фирмы. Проблема в том, что фирма ликвидирована, банк — лопнул. А Светлана вообще-то дворник, но вынуждена отдавать половину и без того крохотной зарплаты в счет погашения долга. И будет это делать всю свою жизнь, но не расплатится, как и ее дети, и внуки и так далее долгие-долгие годы. Корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев разобрался как так получилось. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с мужем должницы, который рассказал о сложившейся ситуации.

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