Как дворник из Подмосковья стала должницей двух миллиардов и что ей за это грозит

12 августа впервые дала интервью самая загадочная женщина миллиардер России — Светлана Бодрова из Подмосковного Воскресенска. По бумагам она получила в банке два миллиарда рублей для своей фирмы. Проблема в том, что фирма ликвидирована, банк — лопнул. А Светлана вообще-то дворник, но вынуждена отдавать половину и без того крохотной зарплаты в счет погашения долга. И будет это делать всю свою жизнь, но не расплатится, как и ее дети, и внуки и так далее долгие-долгие годы. Корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев разобрался как так получилось. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с мужем должницы, который рассказал о сложившейся ситуации.