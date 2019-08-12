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«Ее в темную использовали»: Муж женщины-дворника с долгом 2 миллиарда рублей

, 10:40 Эксклюзивное видео 180

Евгений Бодров в беседе с МИЦ «Известия» рассказал, как его жена стала жертвой мошенников.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Муж дворника из подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, с которой судебные приставы пытаются взыскать почти два миллиарда рублей долга, в беседе с МИЦ «Известия» рассказал, как его жена стала жертвой мошенников.

По словам Евгения Бодрова, женщину подставили в 2016 году — вызвали в банк открыть счет, а по факту оформили на нее кредит.

«В 2016 году ее подставили, в темную использовали, вызвали открыть счет, а взяли кредит в банке на 1,8 миллиарда. Там их много человек проходит. Я знаю, что 16. Очень много миллиардов, не знаю. Она открыла фирму, ее вызвали открыть счет. Но получилось, что она кредит взяла, выступила поручителем от фирмы. Там уставный капитал 100 тысяч, как они дали кредит, не знаю. В суде сказали, что этой компании уже не существует», — сказал Евгений Бодров.

47-летняя Светлана Бодрова, пытаясь устроиться на работу, подписала у нотариуса не глядя документы, став соучредителем фирмы, взявшей в банке кредит на сумму 32 миллиона долларов.

После того как банк «приказал долго жить», право востребования долга перешло к Агентству по страхованию вкладов, которое обратилось в суд с исковым требованием. Заседание в Дорогомиловском районном суде Москвы проходило без участия ответчицы. В результате было вынесено решение о взыскании с дворничихи 1,82 миллиарда рублей 96 копеек в качестве долга и исполнительского сбора — 127,4 миллиона рублей 69 копеек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помочь Светлане Бодровой вызвалась уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова. Омбудсмен взяла дело дворника под личный контроль.

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