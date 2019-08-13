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  4. Видео: Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации

Видео: Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации

, 6:46 Эфирная новость

Кроме того, работодателю предоставят право потребовать у сотрудника справку медицинской организации для подтверждения правильного использования выходного дня.

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Фото, видео : ТАСС / Станислав Красильников, Пятый канал

Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный свободный день в году для прохождения медосмотра. Новый законопроект сейчас разрабатывают в Министерстве труда. В этом году порядок проведения диспансеризации изменился. Раньше люди в возрасте старше 40 лет были обязаны проходить медосмотр раз в три года. Теперь обследоваться надо ежегодно. Планируется, что свободный для посещения врача день будет оплачиваться за счет работодателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как введение фиксированной наценки на лекарства изменит работу аптек.

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