Видео: Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации

Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный свободный день в году для прохождения медосмотра. Новый законопроект сейчас разрабатывают в Министерстве труда. В этом году порядок проведения диспансеризации изменился. Раньше люди в возрасте старше 40 лет были обязаны проходить медосмотр раз в три года. Теперь обследоваться надо ежегодно. Планируется, что свободный для посещения врача день будет оплачиваться за счет работодателя.

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