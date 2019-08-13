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«Нормальные ребята»: Сосед о петербургской семье, где мужчина зверски убил жену

, 14:35 Эксклюзивное видео 31

26-летний менеджер магазина «М-Видео» набросился на супругу с ножом после ссоры из-за невыплаченных кредитов и долгов.

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Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Сосед рассказал о супругах, в семье которых вечером 12 августа произошла трагедия. 26-летний мужчина набросился на жену с ножом после ссоры на фоне невыплаченных кредитов и долгов.

По словам молодого человека, в этом доме жильцы в основном снимают квартиры и поэтому особо друг друга никто не знает. Парень отметил, что погибшая и ее муж нормальные, доброжелательные ребята. Всегда вели себя тихо и спокойно.

«В принципе, нормальные ребята. Заходили, выходили, кошка у них была. Что-то такого за ними никогда не замечал. Вчера с подругой разговаривал. Говорит, что буквально пару дней назад они ключи забыли в дверях. Девушка постучалась к ним, они открыли. Оба были доброжелательные. Оба улыбались, все в порядке было. Я новости читаю, и пишут, что у них долги были. Бог его знает. Тихие, спокойные. Одеты были прилично. Вместе ходили», — сказал молодой человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мужчина убил жену из-за невыплаченных кредитов и долгов. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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