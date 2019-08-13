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  4. В Петербурге мужчина убил жену из-за невыплаченных кредитов и долгов

В Петербурге мужчина убил жену из-за невыплаченных кредитов и долгов

, 10:18 203

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

26-летний менеджер магазина «М-Видео» убил 28-летнюю жену из-за совместно невыплаченных кредитов и долгов. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла вечером 12 августа в Василеостровском районе Петербурга. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась.

Подозреваемый был задержан полицейскими на месте совершения преступления — в съемной квартире. Известно, что мужчина сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Соцсети

В настоящий момент расследование по факту инцидента продолжается. Решается вопрос о возбуждении в отношении уроженца Псковской области уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зверски убитая мужем в Петербурге женщина вела популярный блог и писала книги.

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