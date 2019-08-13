«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории

Современный ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» 1994 года стал самой кассовой анимационной лентой в истории. Мировые сборы долгожданной кинокартины составили 1,3 миллиарда долларов. Мультфильм уже занял 12-е место в общем рейтинге самых кассовых картин, и сейчас у него есть в шансы войти в десятку лидеров.

«Король Лев» превзошел две другие анимационные ленты Disney, до этого считавшиеся рекордсменами в прокате: «Холодное сердце» и «Суперсемейка-2», каждая из которых принесла голливудской студии более 1,2 миллиарда долларов. Вместе с тем мультфильм занял первое место по сборам среди ремейков Disney и мюзиклов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер «Короля льва» показал единственную «настоящую» сцену в фильме.