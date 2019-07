Режиссер «Короля льва» показал единственную «настоящую» сцену в фильме

Режиссер фильма «Король лев» Джон Фавро рассказал о единственной реальной сцене в анимационной картине.

Создатель флагманского релиза от студии «Дисней» сообщил на своей странице в Twitter, что речь идет о восходе солнца над африканской саванной в самом начале киноленты.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4