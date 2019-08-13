Песков рассказал о внимании Кремля к материалам по акциям в Москве

В Кремле обращают внимание как на материалы, которые свидетельствуют о превышении полномочий правоохранителями на акциях в Москве, так и на сведения, демонстрирующие неповиновение сотрудникам полиции и агрессию по отношению к ним. Об этом во вторник, 13 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он призвал четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера и действия, которые подпадают под определение «попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки».
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Песков подчеркнул, что в Кремле считают «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы» со стороны правоохранителей, но вместе с тем — «
Он добавил, что в случае появления каких-то судебных исков, они «
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При этом представитель Кремля подчеркнул, что «
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Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.
Власти Москвы неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях. Тем не менее 10 августа после завершения митинга через соцсети стали распространяться призывы продолжить шествие. Одна из активисток, утверждающая, что после окончания акции ее избил сотрудник полиции, обратилась в СКР с просьбой разобраться в произошедшем.