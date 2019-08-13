Песков рассказал о внимании Кремля к материалам по акциям в Москве

В Кремле обращают внимание как на материалы, которые свидетельствуют о превышении полномочий правоохранителями на акциях в Москве, так и на сведения, демонстрирующие неповиновение сотрудникам полиции и агрессию по отношению к ним. Об этом во вторник, 13 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера и действия, которые подпадают под определение «попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки».

« Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово „насилие“ , — сказал он. — По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления» .

Песков подчеркнул, что в Кремле считают «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы» со стороны правоохранителей, но вместе с тем — « абсолютно оправданными жесткие действия для пресечения общественных беспорядков ».

Он добавил, что в случае появления каких-то судебных исков, они « должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде ».

« Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых кстати ведется внутреннее расследование служебное, внутренняя проверка, — сказал он, отметив, что правоохранительные органы об этом сообщали. — И также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым» , — подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что « администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет ».

« Единственный, кто вправе выносить решения, это суд. После соответствующего следствия », — добавил Песков.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Власти Москвы неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях. Тем не менее 10 августа после завершения митинга через соцсети стали распространяться призывы продолжить шествие. Одна из активисток, утверждающая, что после окончания акции ее избил сотрудник полиции, обратилась в СКР с просьбой разобраться в произошедшем.