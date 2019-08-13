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  4. Песков рассказал о внимании Кремля к материалам по акциям в Москве

Песков рассказал о внимании Кремля к материалам по акциям в Москве

, 16:56 Видео 69

По его словам, фиксируются случаи как неповиновения полиции, так и агрессии правоохранителей, однако разбираться будет следствие и суд.

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Фото, видео : ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

В Кремле обращают внимание как на материалы, которые свидетельствуют о превышении полномочий правоохранителями на акциях в Москве, так и на сведения, демонстрирующие неповиновение сотрудникам полиции и агрессию по отношению к ним. Об этом во вторник, 13 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера и действия, которые подпадают под определение «попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки».

«Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово „насилие“, — сказал он. — По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти и оказание им сопротивления».

Песков подчеркнул, что в Кремле считают «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы» со стороны правоохранителей, но вместе с тем — «абсолютно оправданными жесткие действия для пресечения общественных беспорядков».

Он добавил, что в случае появления каких-то судебных исков, они «должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде».

«Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых кстати ведется внутреннее расследование служебное, внутренняя проверка, — сказал он, отметив, что правоохранительные органы об этом сообщали. — И также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым», — подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет».

«Единственный, кто вправе выносить решения, это суд. После соответствующего следствия», — добавил Песков.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Власти Москвы неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях. Тем не менее 10 августа после завершения митинга через соцсети стали распространяться призывы продолжить шествие. Одна из активисток, утверждающая, что после окончания акции ее избил сотрудник полиции, обратилась в СКР с просьбой разобраться в произошедшем.

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