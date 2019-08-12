СК проверит обращение активистки об избиении полицейским после митинга в Москве

СКР проведет проверку по заявлению Дарьи Сосновской, которая утверждает, что ее избил сотрудник полиции после согласованной акции 10 августа в центре Москвы. Как сообщила ТАСС адвокат девушки Татьяна Молоканова, соответствующее обращение уже подано в правоохранительные органы.

« Я подала заявление в СК. В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку, по итогам которой либо возбудят уголовное дело, либо вынесут отказ в его возбуждени и», — сказала она.

Мэрия Москвы разрешила в субботу, 10 августа, с 14:00 до 16:00 проведение митинга на проспекте Сахарова за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Однако после завершения разрешенной властями акции некоторые активисты через соцсети стали призывать продолжить шествие. В итоге сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Ранее — 27 июля и 3 августа — также прошли несанкционированные митинги. Вместе с тем столичные власти постоянно напоминают о необходимости соблюдать законодательство и не участвовать в подобных акциях.

5-tv.ru рассказывал о задержаниях «гуляющих» после согласованной акции в Москве 10 августа.