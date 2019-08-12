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  4. СК проверит обращение активистки об избиении полицейским после митинга в Москве

СК проверит обращение активистки об избиении полицейским после митинга в Москве

, 16:51 32

Ранее в сети появилось видео, на котором двое правоохранителей задерживают девушку, и один из них бьет кулаком ей в живот.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

СКР проведет проверку по заявлению Дарьи Сосновской, которая утверждает, что ее избил сотрудник полиции после согласованной акции 10 августа в центре Москвы. Как сообщила ТАСС адвокат девушки Татьяна Молоканова, соответствующее обращение уже подано в правоохранительные органы.

«Я подала заявление в СК. В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку, по итогам которой либо возбудят уголовное дело, либо вынесут отказ в его возбуждении», — сказала она.

Мэрия Москвы разрешила в субботу, 10 августа, с 14:00 до 16:00 проведение митинга на проспекте Сахарова за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Однако после завершения разрешенной властями акции некоторые активисты через соцсети стали призывать продолжить шествие. В итоге сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Ранее — 27 июля и 3 августа — также прошли несанкционированные митинги. Вместе с тем столичные власти постоянно напоминают о необходимости соблюдать законодательство и не участвовать в подобных акциях.

5-tv.ru рассказывал о задержаниях «гуляющих» после согласованной акции в Москве 10 августа.

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